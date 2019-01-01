تايلاند توسع نطاق القيود لتشمل المزيد من الأقاليم وسط زيادة بؤر كورونا

شددت تايلاند القيود في ثلاثة أقاليم أخرى، مع تسجيل البلاد يوم آخر من الأعداد القياسية لإصابات فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أنه تمت إضافة الأقاليم الثلاثة إلى قائمة المناطق الأعلى خطورة، حيث يتم فرض حظر التجوال طوال الليل من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا، وتقييد الخدمات وساعات العمل للمطاعم ومراكز التسوق، وإغلاق المنتجعات الصحية وعيادات التجميل. وتشمل القائمة بالفعل منطقة العاصمة بانكوك وأربعة أقاليم جنوبي البلاد.

وسجلت تايلاند اليوم الأحد 11397 إصابة جديدة بكورونا، ليتجاوز عدد الحالات حاجز العشرة آلاف لليوم الثاني على التوالي. كما تم تسجيل 101 حالة وفاة إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 3341 حالة. وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة حتى الآن 403 آلاف و386 حالة.

ويأتي تشديد القيود في أعقاب زيادة كبيرة في عدد الإصابات والحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات، مما أدى إلى إجهاد نظام الرعاية الصحية في البلاد، وخاصة في بانكوك بؤرة تفشي الفيروس.

وتسعى الحكومة جاهدة لشراء المزيد من اللقاحات لتطعيم السكان، وحتى الآن تلقى نحو 1ر10% من إجمالي السكان جرعات اللقاحات المضادة لكورونا.