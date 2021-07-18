شركات السياحة تطالب بانضمام دول المغرب العربي لقائمة التأشيرة الإلكترونية

طالبت شركات السياحة المصرية العاملة في السوق العربي بضرورة ضم دول المغرب العربي، والمقيمين بدول الخليج من الجنسيات الأخرى والتى لم يشملها قرار منح تأشيرة مصر إلكترونيا والخاص بـ٧٤ دولة لتضم دول المغرب العربي والمقيمين بدول الخليج وذلك بضوابط لا تخل بالأمن ولكن تخدم التدفق السياحي.

وقال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية السابق بغرفة شركات السياحة، إن دول المغرب العربي تعد سوقا جيدا لجذب الحركة السياحية ويجب تعديل قرار منح تأشيرة مصر إلكترونيا الخاص بـ٧٤ دولة لتضم دول المغرب العربي والمقيمين بدول الخليج من الجنسيات غير المشمولة في القرار، وذلك بضوابط لا تخل بالامن ولكن تخدم التدفق السياحي.

وأوضح أن شمال إفريقيا يمكن أن تدر لمصر ما لا يقل عن مليون سائح سنويا، وهو عدد ليس بالقليل في الوقت الحالي.

وأضاف أن حركة السياحة العربية تشهد تزايدا ملحوظا بنسب بلغت أكثر من ٤٠٪؜ من إجمالي السياحة الوافدة لمصر خاصة من السعودية والامارات، وباتت فنادق الساحل الشمالي خلال هذه الفترة كاملة العدد، بالإضافة للقاهرة، ويستمر ذلك حتى منتصف سبتمبرالقادم.

وأشار ثروت، إلى أن فنادق الخمس نجوم بالساحل الشمالي وصل سعر الغرفة بها الى ١٠ آلاف جنيه في الليلة، وهذا يعود بالنفع على موازنة الدولة.

وأكد ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريب العمالة، بالتوازي مع دعم الاستثمارات السياحية وتفعيل المبادرات الصادرة في هذا الشأن لينتفع منها الكافة، كما يجب السعي نحو السياحة المستدامة الأكثر أمانا على المستوى الصحي.

وبين أن السياحة العربية تمتاز بالإقامة الطويلة والانفاق المرتفع، كما ينشط معها نمط سياحة العائلات بما فيها من سهر ومطاعم وشراء ملابس ومستلزمات وغيرها من الأنشطة التي تؤثر بإيجابية على الدخل القومي.

وتابع: "لدينا الآن فرصة جيدة لزيادة حركة السياحة العربية، كما تشهد طفرة في مشروعات تطوير البينه التحتية والمشروعات التنموية، ما يلقي بظلاله على سرعة عودة الحركة الأجنبية، ويمنح مصر ميزة تنافسية بين المقاصد السياحية المختلفة، ونتطلع لوجود جواز سفر موحد لكل الجنسيات لتنتعش حركة السفر الدولي".