أشاد الإعلامي عمرو أديب بقرار الإفراج عن مجموعة من النشطاء السياسيين، متوجهًا بالتحية إلى الإدارة المصرية لإفراجها عن هؤلاء السياسيين والصحفيين والنشطاء.

وطالب خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، بالإفراج عن مزيد من النشطاء السياسيين الذين لم تثبت عنهم أي جريمة، مؤكدًا أن عدم الاحتجاز لأي سبب غير واضح أحد حقوق الإنسان.

وأعرب عن سعادته بالاتجاه الجدي للدولة المصرية في التعامل مع تلك القضايا، متسائلًا عن عدم تغطية منظمات حقوق الإنسان لخبر الإفراج عن النشطاء السياسيين وكأنه أمر عادي.

وأكد على الترحيب بعودة الجميع إلى المجتمع المصري، وخاصة في ظل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الجمهورية الجديدة المدنية الديمقراطية، معلقا: «أوعوا يجي يوم يبقى الصوت الموجود واحد، نحن بحاجة إلى معارضة قوية».

وأعرب عن أمنياته في أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة بين أكثر من مرشح قوي وبرامج انتخابية مختلف، متابعًا: «العمل في السياسة نضال وتعب، والإفراج عن هؤلاء النشطاء خطوة جيدة يجب التوقف عندها وأمر يمنح مصر قوة وثقة أمام العالم ويزيد من استثمارات العالم بها».

وأفرجت قوات الأمن، اليوم الأحد، عن الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والكاتب الصحفي جمال الجمل، نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر اليوم بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.