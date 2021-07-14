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الصحة السعودية: لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن

هديل هلال
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 7:34 م | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 7:34 م

نفت وزارة الصحة السعودية، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن، لافتة إلى وجود قادة صحيين متخصصين، لمواكبة فرق الأعمال الصحية المرافقة للحجاج؛ للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى توفير 13 مستشفى تقدم خدماتها الصحية، 3 منها في المشاعر المقدسة، إضافة إلى مستشفى ميداني متنقل لمواكبة مراحل الحج، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد.

ولفتت إلى توفير مجموعة من نقاط تقديم الخدمات تتمثل في مراكز وعيادات وفرق ميدانية يصل عددها إلى 50، منتشرة في مختلف مواقع المشاعر.

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