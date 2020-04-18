القضاء الإيطالي يحدد جلسة استماع أولية في قضية انهيار جسر جنوة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حدد القضاء الإيطالي موعدا لجلسة استماع أولية في قضية انهيار جسر طريق موراندي السريع في جنوة، شمال إيطاليا، قبل نحو ثلاث سنوات، وفقا لتقارير إعلامية.

ومن المقرر عقد جلسة استماع في 14 آب/أغسطس 2018، وفقا للتقارير.

وتم استدعاء 59 مشتبها بهم، وهو أقل بعشرة من المشتبه بهم الـ 69 الذين تردد أن النيابة تعرفت عليهم في نيسان/أبريل.

واعتبارا من تشرين أول/أكتوبر، تعتزم المحكمة عقد ثلاث جلسات استماع أسبوعيا حتى نهاية كانون أول/ديسمبر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وكان 43 شخصا قد لقوا حتفهم جراء انهيار الجسر، وتسبب الحادث في تشريد مئات الأشخاص الذين يعيشون في منازل أسفل الجسر.