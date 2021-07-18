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تداولت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة واجابات لامتحات الفلسفة والمنطق الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، اليوم.

وبدأ الطلاب في التفاعل مع الاجابات مع التأكيد على ضرورة الحذر لاختلاف ترتيب الأسئلة من ورقة امتحانية لأخرى.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة للتأكد من صحتها.

كانت التعليم فد نفت كل ما يتردد عن تسريب امتحان الفلسفة فجر اليوم قبل بدء اللجان.

وناشدت الوزارة، الطلاب، عدم التعامل مع صفحات الغش التي تدعي تسريب الامتحان فجرا لانه تقوم بالنصب عليهم، ومؤكدة أن الامتحانات مؤمنة تماما.

ووصلت أوراق الأسئلة والاجابات الخاصة بمادة الفلسفة صباح اليوم الي اللجان تحت حراسة مشددة، ويتولي رئيس اللجنة استلام وفتح مظاريف الأسئلة.