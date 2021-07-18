 تداول أسئلة من امتحان الفلسفة للثانوية العامة على صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. والتعليم تحقق - بوابة الشروق
الأحد 18 يوليه 2021 10:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

تداول أسئلة من امتحان الفلسفة للثانوية العامة على صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. والتعليم تحقق

نيفين أشرف:
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 10:29 ص

تداولت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة واجابات لامتحات الفلسفة والمنطق الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، اليوم.

وبدأ الطلاب في التفاعل مع الاجابات مع التأكيد على ضرورة الحذر لاختلاف ترتيب الأسئلة من ورقة امتحانية لأخرى.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة للتأكد من صحتها.

كانت التعليم فد نفت كل ما يتردد عن تسريب امتحان الفلسفة فجر اليوم قبل بدء اللجان.

وناشدت الوزارة، الطلاب، عدم التعامل مع صفحات الغش التي تدعي تسريب الامتحان فجرا لانه تقوم بالنصب عليهم، ومؤكدة أن الامتحانات مؤمنة تماما.

ووصلت أوراق الأسئلة والاجابات الخاصة بمادة الفلسفة صباح اليوم الي اللجان تحت حراسة مشددة، ويتولي رئيس اللجنة استلام وفتح مظاريف الأسئلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك