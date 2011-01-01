 الجيش المالي يتعقب مختطفي الموريتانيين والصينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش المالي يتعقب مختطفي الموريتانيين والصينيين

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 6:01 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 6:01 ص

 أعلن الجيش المالي بدء عملية تعقب للإرهابيين الذين خطفوا ثلاثة صينيين وموريتانيين اثنين، مساء أمس /السبت/.
وذكر الجيش المالي - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الإرهابيين أحرقوا معدات خاصة بالشركة الموريتانية والصينية واختطفوا موريتانيين وثلاثة صينيين، مشيرا إلى أن المنطقة التي جرت فيها عملية الاختطاف هي نقطة عبور للشركات، مؤمنة من قبل شركة أمنية خاصة.
وتقول موريتانيا إنها تتابع قضية الاختطاف بأهمية قصوى وجدية بالغة، بعد وقوع هجوم مسلح على "ورشة أشغال عامة" بين مدينتي كالا والنواره داخل الأراضي المالية.
وتعد هذه هي أول حادثة اختطاف موريتانيين منذ أكثر من عشر سنوات، حين اختطف تنظيم القاعدة احد العسكريين الموريتانيين شرقي البلاد عام 2011.

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