الزراعة تضبط 120 طن لحوم ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر

وجه وزير الزراعة السيد القصير، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك وكذلك الاطمئنان على جاهزية المجازر قبل عيد الاضحى المبارك.

وأكد د. عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ومنتجاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك من 10 يوليو 2021 حتى 17 يوليو 2021 بلغت حوالي 120 طن و234 كيلو لحوم ومازالت الحملات مستمرة.

وأضاف محمود أن الكميات المضبوطة تتمثل في لحوم ومنتجات اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1004 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.