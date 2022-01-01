رئيس وزراء العراق يبحث تأهيل مطار الموصل الدولي

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وشهد الاجتماع -الذي حضره وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظ نينوى، وعدد من المسؤولين المختصين- استعراض المخططات، والتصاميم الجديدة للمطار، وتحديد الكلف المالية الخاصة بالتنفيذ.

وأكد الكاظمي، خلال الاجتماع، المضي بما تعهّد به لأهالي الموصل خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، ووضع حجر الأساس لمشروع المطار قريباً بعد استكمال جميع المتطلبات.

وبيّن أن الحكومة عازمة على إنهاء مشاريع الإعمار المتأخرة في المحافظة، وتذليل كلّ المعوقات التي تواجهها؛ من أجل إظهار المحافظة بحلّة جديدة بعد سنوات من المعاناة بسبب الإرهاب.