الصحة الفلبينية: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 40% خلال أسبوع

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بنسبة 40% خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بالأسبوع السابق.

وأفادت الوزارة حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الاثنين، بأنه في الفترة من 11 إلى 17 يوليو الجاري، سجلت البلاد 14 ألفا و640 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أي ما يعادل 2091 حالة في اليوم.

كما أوضحت الوزارة أن إجمالي 589 أو8.7% من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون في المستشفيات في حالات خطيرة وحرجة حتى يوم أمس، ويعد هذا الرقم أقل من الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد الحالات الحرجة 555 مريضا.

يشار إلى أنه تم تطعيم حوالي 71 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، منهم 15.5 مليون حصلوا على جرعات معززة.