رئيس مدينة ملوي بالمنيا: تحرير 58 محضر مخالفة في حملة إشغالات

تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، عددا من شوارع المدينة؛ للوقوف على الحالة العامة للشوارع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات بشارع الجلاء والمجيدي.



ووجه رئيس المدينة بسرعة إزالة كل الإشغالات والمخلفات أمام المحال التجارية، والعمل على متابعة عدم عودتها مرة أخرى؛ لضبط الحركة المرورية لتسهيل حركة السير سواء أمام المواطنين أو السيارات، والتصدي للمخالفين وتحقيق سيولة مرورية وتأمين حركة السيارات وعبور المواطنين.



أسفرت الحملة عن تحرير 58 محضرا تنوعت ما بين، 22 إزالة إدارية، 11 محضر إشغال طريق، 8 محاضر بائع متجول، 9 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، 8 محاضر نظافة، يأتى ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية.



وأكد "السايس" أن الوحدة المحلية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.