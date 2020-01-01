قالت أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن اللجنة تواصلت مع سلطة الطيران المدني بعد وقوع حادث بالون الأقصر، للوقوف على حقيقة ما حدث، مشيدة ببراعة القائد الذي كان مسؤولًا عن الإقلاع بالبالون.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن القائد تمكن من الهبوط بالبالون دون تسجيل إصابات بين الركاب، موضحة أن البالون كان يحمل 28 أجنبيًا.

ولفتت إلى تعرض سائحين اثنين لصدمة؛ بسبب الحادث، قائلة إن مسؤولي محافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة الصحة، تابعوا عملية نقلهم إلى المستشفى، حتى خرجوا بسلام دون تسجيل أية إصابات.

وأشارت أمين سر سياحة النواب، إلى أن تلك الحوادث تتكرر مع سرعة الرياح وتكدس الأعداد، مشددة على أهمية برنامج البالون بالنسبة للرحلات السياحية الموجودة في الأقصر.

وذكرت أن الأقصر تشهد إطلاق 45 بالونًا يوميًا، يحمل عدد سياح يصل إلى 1000، متابعة: «معدلات الحوادث خلال سرعة الرياح تتم السيطرة عليها في النسب المسموح بها، المفاجآت أو الإصابات تحدث في النسب المسموح بها، ولم نصل إلى درجة الكوارث الكبيرة».

وأعلنت وزارة الطيران المدي تفاصيل حادث البالون بمدينة الأقصر، والذي أدى لإصابة راكبين.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه أثناء تنفيذ نشاط طيران البالون بمدينه الأقصر اليوم، حيث كانت سرعة الريح ٣ عقدة على سطح الأرض، و بعد إقلاع مجموعة من البالون ووصولها إلى ارتفاع ٦٠ متر تقريبا حيث كانت سرعة الريح حوالي ٧ عقدة، ما أدى لانحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر وقطع في البالون وهبوطه إلى الأرض.

وأضاف البيان أن الركاب البالغ عددهم 28، وصولوا بسلام، عدا راكبين تعرضوا لإصابات طفيفة وقد تم نقلهم بالإسعاف إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم.

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