أبو الغيط يدين التفجير الإرهابي في الصومال

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، العملية الإرهابية التي استهدفت فندقًا في مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلي الصومالية والتي تبنت مسئوليتها حركة الشباب الإرهابية، وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو سبعة آخرين بينهم عبدي معلم وزير الصحة وعائشة خليف وزيرة المرأة في الصومال.

ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط استنكاره لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، مؤكدًا وقوف الجامعة العربية وتضامنها مع الصومال شعبًا وحكومة في مجابهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيًا كان مصدره.

وقدم أبو الغيط التعازي إلى الحكومة الصومالية وأسر الضحايا، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.