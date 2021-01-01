رغم أن فرض الغرب للعقوبات على روسيا يمثل تحديا لها، يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستعمل وستتغلب عليها كلها، لأنه من المستحيل إقامة "سياج عملاق" لعزل روسيا.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، إنه "من الواضح أن هذا سيكون تحديا كبيرا لبلادنا.. (ولكننا) قطعاّ لن نستسلم. بل العكس الصحيح. حتى عندما ندرك الكم الهائل من الصعوبات التي تنتظرنا، فإننا سنعمل بجد وبكفاءة من أجل التوصل لحلول جديدة."

جدير بالذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قالوا اليوم الاثنين، أثناء اجتماعهم في بروكسل إنه لا يجب أن يكون هناك أي شك بشأن التزامهم تجاه العقوبات المفروضة على روسيا، على الرغم من تزايد التوترات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.