 رومانيا بصدد شراء غواصات وطائرات مروحية فرنسية - بوابة الشروق
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رومانيا بصدد شراء غواصات وطائرات مروحية فرنسية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 يوليه 2022 - 12:41 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يوليه 2022 - 12:41 م

أعلن وزير الدفاع الروماني، فاسيلي دينكو، اليوم الإثنين، أن رومانيا ستقوم بشراء غواصات وطائرات مروحية فرنسية.

وقال دينكو إن خطة الشراء تشمل غواصات فرنسية من طراز سكوربين ومروحيات، مضيفا أنه تم التوقيع على خطاب نوايا مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو بهذا الصدد.

وأضاف: "وقعنا على خطاب نوايا مع وزير الدفاع الفرنسي لمشروع مستقبلي، وقد بدأنا عملية عرض صفقة شراء المعدات الجديدة أمام البرلمان"، بحسب موقع رومانيا إنسايدر الإخباري الروماني.

وأشار دينكو إلى أنه يعمل على مشروع قانون ينص على تقليص المدة الخاصة بإجراءات المشتريات العامة في قطاع الدفاع.


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