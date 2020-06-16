محافظ الشرقية: تحرير محضرين لطالب وطالبة في امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه قد تابع مع محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة، الأحد، في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب القسم العلمي (علوم)، ومادة التفاضل والتكامل لطلاب القسم العلمي (رياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع لطلاب القسم الأدبي.

وأوضح المحافظ، في بيان الأحد، أنه قد تقدم لآداء الامتحانات 49 ألف و1 طالب وطالبة، حضر منهم 48 ألف و703 طلاب وطالبات، وتغيب منهم 298 طالب وطالبة، وذلك على مستوى 157 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أنه قد تلقى تقريرًا تفصيليًا من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام عن سير امتحانات الأحد لشهادة الثانوية العامة، إذ تبين أن اللجنة رقم 1265 في مدرسة 16 مارس، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، قد شهدت واقعة تسريب امتحان مادة الجيولوجيا من جانب الطالبة أ س م، الطالبة بالشعبة العلمية، وأن الطالبة سربت ورقة الأسئلة من خلال تطبيق تليجرام، فيما تم التحفظ على الجهاز وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهدت اللجنة رقم 1853 (ف7) بمدرسة التحرير الابتدائية التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، تحرير محضر إثبات حالة ضد طالب يُدعى أ ع أ؛ وذلك بعدما تبين احتفاظ الطالب بهاتفه المحمول أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة، وتم التحفظ على الهاتف المحمول.