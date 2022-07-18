رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى الجزائر

وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الاثنين، إلى الجزائر، في زيارة تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال الغاز.

وهذه الزيارة هي الثانية هذا العام لدراجي إلى الجزائر، التي زارها في 11 أبريل الماضي، وتوصل حينها إلى اتفاق مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيادة واردات الغاز بهدف التقليص من التبعية لروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ومن المقرر أن يترأس دراجي، بالمشاركة مع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اجتماع اللجنة العليا المشتركة للبلدين. كما سيشارك في أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الإيطالي.

كما سيعقد دراجي محادثات مع الرئيس تبون، وسيعقدان بعدها مؤتمرا صحفيا مشتركا.

ورافق دراجي في زيارته إلى الجزائر وزراء الخارجية والداخلية والعدل والتحول البيئي والبنية التحتية المستدامة والتنقل وتكافؤ الفرص والأسرة.