نشر مغني الراب العالمي سنوب دوج عبر حسابه على إنستاجرام مشهدا من مسلسل أبو العلا البشري 90 يجمع الفنانين الراحلين محمود مرسي ومحمد وفيق.

والمشهد المعروف كـ ميم مصري منذ سنوات، يظهر فيه وفيق (صفوت) وهو متنكر ويخفي وجهه ثم يكشفه ليظهر أن التنكر عبارة عن شارب كثيف، بدلا من شاربه الكثيف المعتاد، ويزيل عن وجهه هذا الشارب، لتبدو المفاجأة على عمه محمود مرسي (أبوالعلا البشري).

وكتب سنوب دوج على الميم عبارة: عندما تخبرك: "اعتقدت أنك قلت إنك لا تحب عشاقي السابقين".

أبو العلا البشري.. أيقونة درامية مصرية

خرجت شخصية أبو العلا البشري للنور عام 1986 في مسلسل رحلة السيد أبو العلا البشري، من تأليف العملاق الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج القدير محمد فاضل، ولعب الدور الرئيسي الفنان الكبير الراحل محمود مرسي.

كان العمل مستلهما بالأساس من شخصية دون كيشوت الإسبانية، وفيه يترك البشري الموظف الكبير عمله قبل ترقيته النهائية والأخيرة بوزارة الري ليعود إلى القاهرة ليعمل على إصلاح أحوال عائلته الكبيرة، وهو الذي لم يتزوج ولم ينجب.

وتبدأ الصدامات بينه وبين الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع المصري ما بعد فترة الانفتاح، ويحاول هو التغلب عليها كممثل لعقلية تقليدية محافظة شديدة المثالية، يؤمن بالأسرة كعماد للمجتمع، ويحاول إحياء قيم الصدق والأمانة والإخلاص وعدم الانسياق الأعمى خلف المال، فينجح أحيانا ويفشل كثيرا، ويُتهم بالتدخل فيما لا يعنيه، ويُساق لقضايا أكبر من إمكانياته ومعرفته.

وفي عام 1996 أُنتج الجزء الثاني من المسلسل لكنه حظى بنجاح أقل من سابقه، ومن إحدى حلقاته اقتبس نشطاء السخرية في مصر المشهد الذي نشره سنوب دوج.

ومازال المسلسل بجزئيه، خاصة الأول، يُعاد عرضه على القنوات المصرية كما يتواجد على بعض منصات المشاهدة المنزلية، نظرا لأيقونيته في تاريخ الدراما المصرية.

أبطال العمل:

في الجزء الأول كانت البطولة لمحمود مرسي وكريمة مختار ومحمد وفيق ومحمود الجندي وعلي الحجار وهالة فاخر وصابرين وعبدالمنعم إبراهيم ومحمد توفيق وزهرة العلا ومحمد العربي ونسرين ووحيد سيف وأسامة عباس ومحمد متولي ورجاء حسين وماجدة زكي ونبيل الدسوقي.

وفي الجزء الثاني حل مدحت صالح بدلا من الحجار ورشوان توفيق بدلا من الدسوقي، وانضم حسن حسني وسيد عزمي وسوسن بدر وسيمون في شخصيات جديدة، واكتسب المسلسل بعدا أكثر كوميدية.

تميز المسلسل بتترات المقدمة والنهاية.

الجزء الأول بأغنيتي: ماتمنعوش الصادقين - لو مش هتحلم معايا. لعلي الحجار من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان عمار الشريعي.

والجزء الثاني بأغنيتي: سافر غريب الدار - سيبه خليه ياخد نصيبه. لمدحت صالح من كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعي أيضا، والذي كتب الموسيقى التصويرية للمسلسل بجزئيه.