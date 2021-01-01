ممثل للاتحاد الأوروبي: هدفنا إنقاذ الكوكب والبشرية من تغير المناخ

قال ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي أمام حوار بيترسبرج، إن هدف الاتحاد ليس فقط إنقاذ الكوكب ولكن إنقاذ البشرية من تغير المناخ.



وأعرب ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لحوار بيترسبرج للمناخ ببرلين بعنوان "الطريق إلى الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ"، عن أمله في أن يتم ترجمة كل الكلمات والالتزامات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع جلاسكو إلى إجراءات ملموسة لتنفيذ ما وعدنا به وما أعلاناه.



وأضاف أن "هناك العديد من الوفيات في كل دول العالم بسبب أزمة تغير المناخ".



وتابع: "بالطبع نشعر بخيبة الأمل بسبب عدم تفعيل شبكة سانتيجو التي اتفقنا عليها، ونحن ندعم تنفيذ هذه الشبكة، واعتقد أنها ستكون مساهمة للحصول على الدعم الفني للتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ خاصة في الدول الأكثر عرضة للخطر".