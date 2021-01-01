قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليوم الاثنين، مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.



وقالت الوكالة إن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وقامت بتفجير أبواب عدد من منازل المواطنين، قبل اقتحامها".



وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته.



وبحسب بيان للوزارة اليوم، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص".



واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".