عمرو صلاح: إلغاء دخول حاملي بطاقات اتحاد اليد إلى نهائي بطولة أفريقيا

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كشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، عن إلغاء قرار دخول حاملي بطاقات الاتحاد المصري للعبة، مباريات اليوم الختامي لبطولة أفريقيا لكرة اليد، مصر 2022.

وقال عمرو صلاح أن التعليمات الأمنية نصت على الالتزام بالأعداد المحددة للمدرجات خلال مباراة النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، المقرر لهم غدا الاثنين.

وقال صلاح أن الدخول سيكون عن طريق التسجيل وحجز التذاكر من خلال شركة تذكرتى.

ويلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي في المباراة النهائية، في تمام التاسعة مساء، ويسبقها مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس بين الجزائر وغينيا في الرابعة عصرا، ومواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بين تونس والمغرب في السادسة والنصف مساء.