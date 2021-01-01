مران قوي لريال مدريد قبل السفر إلى أمريكا

أنهى ريال مدريد، اليوم الإثنين، أول جلسة مران له هذا الأسبوع في المدينة الرياضة، قبل السفر غدا إلى الولايات المتحدة؛ حيث سيبدأ جولته للإعداد للموسم الجديد.

وتدرب الفريق بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي صباح اليوم في فالديبيباس مع إيلاء اهتمام خاص للعمل البدني وتمارين الكرة.

وسيسافر الريال إلى مدينة بيفرلي هيلز بولاية لوس أنجلوس الأمريكية غدا الثلاثاء، بعد إجراء جلسة مران أخير في الساعة 10:00 صباحا.

وسيشارك ريال مدريد في جولة أبطال كرة القدم 2022، والتي سيستهلها بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في مدينة لاس فيجاس يوم السبت، وسيستمر في سان فرانسيسكو، ويلعب ودية أخرى أمام أمريكا المكسيكي، قبل أن يرحل إلى لوس أنجلوس، ويواجه يوفنتوس.