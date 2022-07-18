 مقتل جندي تركي في انفجار عبوة يدوية الصنع شرقي البلاد - بوابة الشروق
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مقتل جندي تركي في انفجار عبوة يدوية الصنع شرقي البلاد

وكالات
نشر في: الإثنين 18 يوليه 2022 - 12:46 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يوليه 2022 - 12:46 م

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار عبوة يدوية الصنع في ولاية وان شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن عنصر درك قتل وأصيب آخر جراء انفجار عبوة مصنعة يدوية فجر اليوم في ريف قضاء تشاتاك بالولاية وذلك في إطار عملية (أرن الحصار- 22).

وبعثت الوزارة بتعازيها لأسرة الجندي وأقربائه، معربة في الوقت ذاته عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجندي المصاب.

وفي يناير 2021، أطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني.

وتم إطلاق اسم "أرن" على هذه العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس 2017.


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