بوتين: يجب رفع متوسط ​​العمر المتوقع في روسيا إلى 78 عاما بحلول عام 2030

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن متوسط ​​العمر المتوقع في روسيا تجاوز 73 عاما، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة رفع هذا المؤشر إلى 78 عاما بحلول عام 2030.



وصرح أثناء مشاركته عبر الفيديو في جلسة مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، اليوم الاثنين: "وفق نتائج الربع الثاني من العام الجاري انخفضت نسبة الوفاة عندنا في روسيا، إلى مستوى عام 2019، أي ما قبل الجائحة".



وأضاف: "متوسط العمر المتوقع في الربع نفسه فتجاوز وفق التقديرات التمهيدية 73 عاما. وهذه نتيجة جيدة، لكن من المهم أن نتحرك بشكل ثابت إلى الهدف الذي تم طرحه سابقا، وهو زيادة متوسط العمر المتوقع في روسيا إلى 78 عاما بحلول عام 2030".



ولفت الرئيس بوتين إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ وتنفيذ البرامج لمكافحة مرضي السكر والتهاب الكبد الفيروسي ج.