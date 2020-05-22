جونسون يدافع عن ميراثه السياسي قبل التصويت على الثقة في الحكومة

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن ميراثه السياسي قبل التصويت على الثقة في الحكومة.

وقال جونسون في مجلس العموم مساء اليوم الاثنين، إنه أتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وإنه اتخذ القرارات الصحيحة في القضايا الكبرى.

وفي إشارة إلى الدعم البريطاني لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، قال جونسون:" إذا صح أن شعبيتي في شوارع كييف أكثر منها في كنسينجتون (حي في لندن) في الوقت الراهن، فإن ذلك سببه شجاعة وحكمة هذه الحكومة في أن تكون بريطانيا أول دولة أوروبية تمد أوكرانيا بالأسلحة".

وحمل جونسون الذي أعلن اعتزامه الاستقالة من منصبه قبل أسبوعين بسبب ضغوط من العديد من زملائه في حزب المحافظين، المعارضة المسؤولية عن التصويت على الثقة في حكومته المقرر له مساء اليوم.

غير أن رئيس البرلمان ليندسي هويل ذكره بأن حكومته نفسها عملت أيضا على إجراء التصويت بعدما تعرضت لانتقادات بسبب رفضها الصياغة التي كُتِبَ بها اقتراح سحب الثقة من قبل حزب العمال المعارض.

وبات في حكم المؤكد أن الحكومة ستكسب التصويت.

وفي حال التصويت بسحب الثقة، سيكون إجراء انتخابات جديدة قريبا أمرا لا مفر منه، وهو الأمر الذي يرغب فيه حتى خصوم جونسون في حزب المحافظين بسبب تدني شعبية الحزب في استطلاعات الرأي في الوقت الحالي.