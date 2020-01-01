وزير السياحة يعقد اجتماعاً لمناقشة مستجدات العمل السياحي

العنانى يبحث استعدات القطاع للموسم السياحى الصيفى ومؤتمر "COP 27"

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً، بمقر الوزارة بالزمالك، مع عدد من قيادات الوزارة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء بعض الغرف السياحية، وذلك لمناقشة أخر المستجدات بعدد من الملفات المتعلقة بالعمل السياحي.

واستهل الوزير الاجتماع بالاطمئنان على موسم الحج السياحي هذا العام، حيث أكد قيادات الوزارة على أن هذا الموسم كان ناجحاً، كما أن معظم شركات السياحة التزمت بالضوابط والقواعد المنظمة له.

وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات التي خالفت الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام.

كما تم، خلال الاجتماع، متابعة استعدادات وما يقوم به القطاع السياحي المصري ولاسيما في ظل الموسم السياحي الصيفي الحالي بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة ضوابط الأنشطة السياحية لضمان موسم سياحي ناجح.

كما تم متابعة آخر مستجدات الأعمال فيما يخص الاستعدادات والتجهيزات السياحية الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم .