محافظ الإسكندرية: 19 غريقا في موسم الصيف حتى الآن

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن 19 حالة غرق وقعت في شواطئ المحافظة من بداية موسم الصيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، حالة واحدة وقعت في مدينة الإسكندرية، و18 حالة في غرب الإسكندرية.

وأشار إلى أن حالة من الحالات الـ18 وقعت في النهار وبقية الحالات وقعت ليلا، وذلك لعدم وجود منقذين.

ولفت إلى أن هناك شواطئ تتبع ملكيتها المحافظة، وشواطئ أخرى يتم تأجيرها، موضحا أنه يتم الاشتراط على مستأجر توفير عدد من المنقذين بما يكفي وفق مساحة الشاطئ، وتكون شهادات صلاحية للإنقاذ.

وأشار إلى أن مواعيد نزول البحر من 7 صباحا حتى وقت الغروب، ويحظر النزول بعد ذلك لتعذر الرؤية، لافتا إلى أن هناك مصطافين ينزلون البحر في العاشرة أو الحادية عشرة مساء أو قبل الفجر.

وأهاب بالمواطنين نزول البحر في المواعيد المحددة التي حددتها المحافظة.