إيران: نستهدف انشاء مدن صناعية حدودية مع العراق وأرمينيا

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أكد مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني على رسوليان، إستهداف بناء مدن صناعية حدودية مشتركة مع دول الجوار سيما العراق وأرمينيا.

وأوضح رسوليان في تصريح اليوم الأحد عقب زيارة قام بها إلى أرمينيا، أن المدن الصناعية المزمعة تأتي في اطار الانتاج المشترك وتسهيل الصادرات،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأستطرد أن الحكومة اعتمدت قرارا يحيل انشاء المدن الحدودية لمنظمة الصناعات الصغرى والمدن الصناعية الايرانية.

وأشار أنه تم الاتفاق مع أرمينيا على الخطوط العريضة لمشروع بناء المدن الصناعية وسيتم بدء المفاوضات قريبا للتنفيذ.

يشار إلى هناك عشرة معابر بين إيران والعراق ، من بينها أربعة معابر مع اقليم كردستان العراق.