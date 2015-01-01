الفيلم بالتعاون بين شركتي إنتاج صينية وإماراتية والنظام السوري الحاكم.. مستوحى من عملية حقيقية قامت بها الحكومة الصينية في اليمن

منتجو الفيلم استقطبوا المدينة المنكوبة لأنها "استوديو تصوير غير مكلف".. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يثورون على الفيلم من أجل سوريا

أثار اختيار منطقة "الحجر الأسود" التابعة لمحافظة دمشق السورية لتصوير مشاهد من فيلم جديد ينتجه الممثل والمخرج الصيني جاكي شان إلى جانب المخرج سونج يينكسي؛ غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى البعض أنها جريمة بحق الشعب السوري والاستهزاء بمأساته منذ اندلاع الثورة في عام 2011 والتي رفض النظام السوري الرضوخ لمطالبها حتى تحولت الدولة الشامية إلى مسرح لحرب أهلية.

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جاء تصوير فيلم "Home Operation" بالتعاون بين الحكومة السورية في مدينة الحجر الأسود، وشركة إنتاج للأفلام الصينية تدعى " SYX Pictures" ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة " Art Maker Production" الإماراتية.

عمل صيني إماراتي منخفض التكلفة

يظهر صناع العمل في موقع التصوير بملابس قبلية يمنية، بالإضافة إلى وجود طاقم تصوير صيني وكادر في الخلفية من المواطنين السوريين الذين يرتدون الزي الرسمي العادي، وعلى الرغم من أن النجم جاكي شان هو المنتج الرئيسي للفيلم، إلا أنه لم يعلن عن نيته لزيارة سوريا.

وقع الاختيار على مدينة "الحجر الأسود" السورية المدمرة بدلاً من إحدى مدن اليمن؛ لأنها تعتبر آمنة وتحت سيطرة النظام السوري، لكن اليمن ما زال يعتبر مكاناً خطيراً للغاية للتصوير، وفقا لتصريحات المخرج رواد شاهين، الذي قال إن المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا قد تحولت إلى استوديو سينمائي يجذب منتجي الأفلام؛ لأن بناء استوديوهات مشابهة لهذه المناطق مكلف للغاية، لذلك تعتبر هذه المناطق منخفضة التكلفة.

كما صرح فريق الإنتاج بأنه يخطط لاستخدام عدة مواقع أخرى للتصوير في سوريا، حيث تم أيضاً تصوير أعمال سينمائية لإيران وروسيا فيها.

وتدور أحداث العمل الصيني- الإماراتي حول الحرب دولة خيالية شرق أوسطية تدعى "بومان" في عام 2015، ويسلط الفيلم الضوء على دور السلطات الصينية في عملية الإخلاء البطولية التي استطاعت إجلاء أكثر من 600 مواطن صيني، بالإضافة إلى أكثر من 200 مواطن من دول أخرى خلال تلك الفترة.

ويصور الفيلم الدبلوماسيين الأعضاء في الحزب الشيوعي، الذين تحدوا المخاطر في بلد مزقته الحرب وأخذوا جميع المواطنين الصينيين بأمان على متن سفينة حربية لوطنهم سالمين.

وعلى الرغم من أن البلد المذكور في الفيلم هو خيالي، إلا أن أحداث الفيلم مستوحاة من عملية إجلاء حقيقية قامت بها الحكومة الصينية لإخراج مواطنين صينيين وأجانب ودبلوماسيين، خلال الحرب التي بدأت في اليمن عام 2015، وفقا لموقع التقييمات الشهير "IMDP".

تعاون صيني- سوري

تُعد الصين من الدول القلائل التي حافظت على توطيد العلاقات الدبلوماسية الجيدة من نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، خاصة بعد قصف نظامه للمدن السورية وتدميرها وقتل السوريين بلا رحمة.

وكان سفير الصين على قائمة الحاضرين عند انطلاق تصوير العمل في سوريا، بينما تم رفع لافتات حمراء في منطقة التصوير؛ كتب عليها "السلام والحب" باللغات العربية والصينية والإنجليزية.

ثورة غضب افتراضية على صناع الفيلم

أثار اختيار الشركة الصينية الإماراتية لمدينة الحجر الأسود المنكوبة لتصوير مشاهد الفيلم؛ موجة من الغضب بين المواطنين والناشطين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي؛ لرؤيتهم أنه تحقيرا من صناعه لشأن المواطن السوري واستهزاء بدمائه، خاصة أن الشركة اختارت تصوير المشاهد في سوريا لتوفير المال وتوفيرها لتكلفة بناء الموقع المناسب.

مدينة الحجر الأسود

كانت الحجر الأسود إحدى ضواحي دمشق المكتظة بالسكان وتقع بجوار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وأصبحت المنطقتان من النقاط الساخنة الرئيسية في الصراع السوري الذي اندلع في عام 2011، مما تسبب في نزوح العديد من سكانها، خاصة بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على جزء منها في عام 2015، مما جعلها نقطة تماس وحرب مستمرة بين الطرفين تسببت في تسوية المدينة كاملة بالأرض لتصبح مهجورة.

في 2018، استعادت القوات الموالية للحكومة السورية سيطرتها على الحجر الأسود ومخيم اليرموك لتصبح العاصمة دمشق بأكملها تحت سيطرته.

وعلى الرغم من عودة القليل من السكان إلى الأجزاء الأقل تضرراً في الحجر الأسود، لكن معظمها غير مأهول حتى اليوم.