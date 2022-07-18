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خيمت حالة من الحزن على لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك، الخميس المقبل، في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب الخسارة الأخيرة من بيراميدز بنتيجة 2-0، في الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الممتاز.

وظهر الحزن على وجوه اللاعبين بالأخص علي معلول، الظهير الأيسر، بعدما تسبب في الهدف الثاني لبيراميدز في مرمى محمد الشناوي.

كما ظهرت حالة من التركيز الشديد على لاعبي الأهلي مثل عمرو السولية وأيمن أشرف، وحرص ريكاردو سواريش، مدرب الفريق، على منح بعض التعليمات للاعبين تمهيدا لتنفيذها في قمة الكأس.

بعد الهزيمة من بيراميدز، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة فيما يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 57 نقطة، كما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة بجدول ترتيب الدوري العام.