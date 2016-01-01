مصادر: روسيا لا تعتزم فرض حظر كامل على بيع فروع البنوك الأجنبية

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قالت مصادر مطلعة إن السلطات الروسية تعتزم مراجعة الطلبات الفردية لبيع فروع البنوك الأجنبية في روسيا دون قرار بفرض حظر كامل على بيع هذه الفروع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة ستدرس كل طلب وتتخذ القرار بشأن السماح باتمام صفقة البيع أو رفضها وفق مصالح الدولة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن أليكسي مويسيف نائب وزير مالية روسيا قوله في الأسبوع الماضي إن البنوك الأجنبية لن تتمكن من بيع فروعها أو أصولها في روسيا مادامت فروع البنوك الروسية في الخارج خاضعة للعقوبات الغربية ومحرومة من حق ممارسة نشاطها بشكل طبيعي.

وأضاف مويسيف إن اللجنة الحكومية المعنية بمراجعة الاستثمارات الأجنبية في روسيا سترفض أي طلب للحصول على موافقة على بيع فروع البنوك الأجنبية.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي إلى فرض عقوبات اقتصادية غربية واسعة على روسيا، مما دفع العديد من الشركات والبنوك الغربية إلى الانسحاب من السوق الروسية.

وأعلنت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة يوم الجمعة الماضي أنها تدرس حاليا كل الاحتمالات المتاحة للخروج من السوق المصرفية الروسية سواء خدمات التجزئة أو الخدمات المصرفية التجارية، بما في ذلك بيع كل هذه الأصول.

وذكرت سيتي جروب أن مخصصات تغطية المخاطر في روسيا زادت بنحو 500 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.