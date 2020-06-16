تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الزمالك، عن تراجع نتائج الأهلي في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأبيض نجح في حل 99% من المشاكل الإدارية.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي ناد كبير ولديه تاريخ وشخصية، مثل الزمالك، لقد تعرضنا أيضًا لظروف من إصابات ونشرك 5 لاعبين شباب في مباريات الفريق الأول، بالإضافة إلى لاعبين تتنهي عقودهم وهم نجوم في الفريق، مثل طارق حامد ومحمد أبو جبل واستبعدنا كل منهما، ورغم ذلك النتائج لم تتأثر».

وواصل: «في النهاية شخصية النادي واللاعب الذي يرتدي قميص الزمالك أمر هام جدًا، لا يوجد لاعب كبير أو صغير، الزمالك لديه مشاكل فنية ومادية وإدارية، استطعنا أن نحل جزءًا كبيرًا منها، 99% من المشكلات تم حلها، بالتالي الأهلي مهما تعرض لظروف فنية في النهاية هو ناد كبير ولديه شخصية».

وشدد: «لا أرى أن الأهلي متعثر، لقد وصل لنهائي كأس مصر وتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وينافس على الدوري، بالعكس، يسير بشكل جيد وليس لديه المشاكل المتواجدة في الزمالك».

وأوضح: «يحدث في الكرة أحيانًا عدم توفيق أو عندما يكون هناك مدير فني جديد تتأثر النتائج لفترة ما، فيريرا عندما تولى الفريق في البداية تعرض لسوء نتائج».

وأتم: «كل الاحترام للأهلي وبيراميدز كمنافسين لنا، لو الزمالك أراد الاحتفاظ بالدوري عليه أن يحترم منافسيه ويعطيهما حجمهما الحقيقي لكي نقدر على مواجهتهما».