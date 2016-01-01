تواصل فعاليات ملتقى فلسطين للرواية العربية بندوة عن أعمال غسان كنفاني

نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية في متحف الشهيد ياسر عرفات بمدينة رام الله، مساء اليوم الاثنين ندوة حول"الرواية في السينما العربية؛ غسان نموذجاً" بمشاركة كل من المخرج محمد بكري، والمخرجة وفاء جميل، وذلك في إطار فعاليات ملتقى فلسطين الخامس للرواية العربية.



أدار الندوة المخرج يحيى بركات، الذي استهلّ النَّدوة بالحديث عن غسَّان كنفاني وأهمَّية أعماله الأدبيَّة والسِّياسيَّة في إيقاد شعلة الثَّورة في نفوس الجمهور الفلسطيني.



وأكد بركات أهمية أن تكون هناك جهة رسمية فلسطينية تعتني بالسينما الفلسطينية كي لا تضيع المشاريع البصريَّة التي يجب أن نستغلّها في الحفاظ على هويتنا الفلسطينيّة التي تُدعم من الرواية والقصّة والأدب الفلسطينيّ عمومًا".



بدوره، قال المخرج محمد بكري إن "ما يميز غسان حقًّا أنه يتحدث عن جميع الشعب الفلسطيني؛ ولذلك هو روائي عظيم، لأن جميع جمهوره من الفلسطينيين يشعر أن غسَّانا يتحدث باسمه وعنه، سواء أكان لاجئًا في فلسطين أو في الشتات، أو أسيرًا، أو ابنًا لشهيد".



وأضاف: "لدي خمسة سيناريوهات جاهزة عن غسان كنفاني، تحتاج إلى ميزانيّات ووضع خطط مهمة لإنتاجها، وبالتأكيد سنعمل على ذلك؛ وهذا حلمي في الحقيقة، أن أخرج خمس قصص لغسان كنفاني وأصنع منها فيلما روائيا طويلًا من خلال رابط يجمعها كلها".



وتابع: "عظمة غسان تتجلى في صورية القصص، فهو سينمائي، وصوره بصرية جدا؛ ولذلك فإن كتاب السيناريوهات ليسوا بحاجة إلى معجزة وإلى خيال كبير لكتابة سيناريو عن قصة لغسان؛ لأنه يدخل في أصغر التفاصيل السّيكولوجيَّة فضلًا عن البصريَّة".



واختتم: "غسان قُتل لأنه أبدع في التعبير عنا، إنهم لا يريدون أن يسمعوا أي شيء ينافي قصتهم وكذبتهم".



وفي السياق ذاته، قال مدير عام الآداب والنشر والمكتبات في وزارة الثَّقافة الفلسطينية عبد السلام عطاري : "نرحِّب ونشجع دوما بفكرة الإنتاج البصري للمقروءات، بالإضافة للإنتاج والإخراج البصري لموروثنا الفلسطينيّ الثقافي، وبخاصة في عصر التطور والانفتاح الثقافي الحالي والعصر التكنولوجي الراهن الذي يمكننا أن نستغله من أجل التذكير دومًا بقضيتنا وأصولنا وجذورنا الفلسطينية".



وأضاف: "أنا مع دقّ جدران الخزان، أن تدقّ الكتيبة الفنيَّة خزان كنفاني، فنحن نملك مخزونًا روائيًّا كبيرًا يعبِّر عن مأساتنا وأفراحنا، ولكن لا تستطيع وزارة الثَّقافة وحدها القيام بهذا المشروع، بل يجب أيضًا أن تكون هناك شركة وطنيّة سينمائية، وهذه مناسبة مهمة لطرح الموضوع وبخاصة بعد جهود الحكومة الفلسطينية وإقرارها برنامج الرواية الفلسطينية، أن تكون هناك أعمال بصرية، التي نحن بحاجة حقة لها".