سموحة يُجهز الهاني سليمان لمواجهة الزمالك

يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة الدكتور رمضان أحمد، لتجهيز الهاني سليمان حارس مرمى الفريق لمباراة الزمالك المقبلة.

ويعاني الهاني سليمان، من الإصابة بتمزق في السمانة والتي تعرض لها خلال مواجهة كفر الشيخ في بطولة كأس مصر، وهو ما أبعده عن الفريق السكندري في المباريات الماضية.

ويأمل الجهاز الفني لسموحة، بقيادة عبدالحميد بسيوني، في أن يتمكن الهاني سليمان، من اللحاق بالمباراة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لصفوف الفريق.

ويلتقي الزمالك مع سموحة يوم 24 يوليو الجاري على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويُعاني سموحة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، حيث تعرض للخسارة أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي بهدف نظيف، وهو ما جعل إدارة النادي برئاسة وليد عرفات، تقرر توقيع غرامة مالية على اللاعبين قدرها 20 ألف جنيه.