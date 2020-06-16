مشاكل في إمدادات المياه بالمملكة المتحدة بسبب الحر الشديد

تواجه شركات توفير المياه في بريطانيا مشكلات في الإمدادات جراء الطقس الحار، وأشارت إلى انخفاض مستوى الضغط، كما حذرت من مزيد من عمليات انقطاع المياه.

وقالت شركة "أفينيتي ووتر" إن درجات الحرارة المرتفعة نتج عنها انخفاض ضغط المياه في مناطق مثل العاصمة لندن، ومقاطعتي إسيكس وسري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" في وقت متأخر مساء الأحد.

ودعت الشركة المستهلكين إلى ترشيد المياه وتجنب الاستخدام لغير الأغراض الضرورية، وقالت إنها تتوقع أن تكون هناك حاجة لـ 164 مليون لتر مياه إضافية يوم الاثنين، مقارنة بمستويات الطلب المعتادة.

وقالت الشركة: "يستخدم الكثيرون منا المزيد والمزيد من المياه بسبب الطقس الحار... يعني هذا أنكم ستلاحظون انخفاض ضغط المياه، أو انقطاعها، عندما يزداد مستوى الطلب عليها في منطقتكم."

وقالت شركة "أنجليان ووتر"، التي تعمل في شرق إنجلترا، إن الزيادة المفاجئة في الطلب على المياه بسبب "الطقس شديد الحرارة" قد تكون عاملا يسهم في انقطاع إمدادات المياه ببلدة "كينجز لين".

وأكد متحدث بأن الفرق التابعة للشركة تعمل على استعادة الإمدادات "في أقرب وقت ممكن" في بعض المناطق بـ "كينجز لين" بعد انفجار خط مياه رئيسي.

كما ظهرت مشكلات في إمدادات المياه مرتبطة بالطقس الحار في بريستول، وحذرت "بريستول ووتر فاونديشين" (هيئة مياه بريستول) من أن الموجة الحارة قد تؤثر على ضغط المياه ومذاقها