عمرو أديب: بشتري السلع في دبي من الجمعيات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يشتري السلع أثناء وجوده في دبي من "الجمعيات".

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن هذه الجمعيات ملك المواطنين من خلال أسهم، ويتم توفير كميات كبيرة من السلع بها.

وأشار أديب إلى أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية لا تزال قائمة، مؤكدا أنه لا توجد أي دولة تترك الأمر ليُدار بالصدفة.

وشدد أديب على ضرورة الاستعداد لمزيد من الأيام الصعبة، معقبا: "الأيام المقبلة لن تكون ألطف مما سبق".

وأشار أديب إلى أن الجميع عليه تدبير نفقاته، وأن يوفر ما يستطيع من أموال.