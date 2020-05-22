سيتي جروب: سياسة تراس الاقتصادية تشكل أكبر خطر على بريطانيا

قالت شركة الخدمات المالية الأمريكية "سيتي جروب" إن سياسات ليز تراس المتنافسة على زعامة حزب المحافظين البريطاني تشكل الخطر الأكبر على استقرار اقتصاد بريطانيا من بين المرشحين الخمسة المتبقيين لخلافة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون.

وقد تعهدت وزيرة الخارجية تراس، التي تتنافس لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا المقبلة وزعيمة حزب المحافظين، بخفض الضرائب الشخصية وضرائب الشركات إذا تم انتخابها.

وفي الأيام الأخيرة، كثفت تراس انتقادها لبنك إنجلترا (البنك المركزي)، وألمحت إلى تغيير تفويض أندرو بايلي محافظ البنك وزملائه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بين نابارو، كبير الاقتصاديين البريطانيين في سيتي جروب قوله اليوم الاثنين "سياسة تراس لا تزال تشكل في نظرنا الخطر الأكبر من منظور اقتصادي حيث تجمع بشكل غير مناسب بين التخفيضات الضريبية المسايرة للتقلبات الدورية واضطراب المؤسسات".