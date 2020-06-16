مناقشة التأثيرات البيئية لمشروع تحديث خط «الأقصر – السد العالي» بالأقصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، جلسة المشاركة المجتمعية لمناقشة دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر – السد العالي.

شارك في جلسة المشاركة المجتمعية، قيادات سكك حديد مصر ومسئولي المشروع من الجانب المصري والجانب الكوري وحضور مجتمعي لافت للشخصيات العامة ورؤساء الجمعيات الأهلية والمؤسسات وأمناء الأحزاب المختلفة.

وحضر الجلسة ممثلا عن هيئة سكك حديد مصر كلا من المهندس صلاح أبو المعاطيي، رئيس الإدارة المركزية للسكة الحديد بأسوان، المهندس محمد بلال، مدير مشروع تحديث نظم الإشارات الأقصر – السد العالي، المهندس محمد رضوان حسن، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، المهندسة زينب فتحي أحمد حسان، رئيس قسم تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة بالأقصر.

وشهدت الجلسة الاستماع إلى مقترحات ومداخلات من المشاركين حول إيجابيات وسلبيات التجديدات لخط سكك حديد الأقصر- السد العالي.