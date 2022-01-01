بدء لقاء الرئيس السيسي ونظيره الألماني في برلين

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القصر الرئاسي في برلين لمقابلة نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

وقالت قناة "إكسترا نيوز، التي بثت لقطات توثق لحظة وصول الرئيس السيسي إلى القصر، إن اللقاء قد بدأ للتو.