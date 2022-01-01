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بدء لقاء الرئيس السيسي ونظيره الألماني في برلين

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 18 يوليه 2022 - 10:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 يوليه 2022 - 10:39 ص

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القصر الرئاسي في برلين لمقابلة نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

وقالت قناة "إكسترا نيوز، التي بثت لقطات توثق لحظة وصول الرئيس السيسي إلى القصر، إن اللقاء قد بدأ للتو.


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