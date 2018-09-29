سفير نيجيريا: المصارف النيجيرية تبحث مع روسيا الانتقال إلى استخدام العملات الوطنية

قال سفير نيجيريا لدى موسكو، عبدالله شيهو، إن المصارف النيجيرية تجري مفاوضات مع مصرف "غازبرومبنك" الروسي بشأن إجراء العمليات التجارية بين الدول في العملات الوطنية، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

وذكر شيهو، في حديثه لوكالة "نوفوستي": "تجري هذه العملية. نبحث مع (غازبرومبنك) أفضل طريقة لعمله. ويشارك عدد من المصارف النيجيرية في البحث. ونأمل بإيجاد أسلوب للتجارة بالعملات الوطنية".

وأضاف أنه تعقد أيضا مفاوضات حول ضم المصارف النيجيرية إلى النظام الروسي لتسليم البيانات المالية وهو النظير الروسي لنظام "SWIFT" للمدفوعات.

وردا على سؤال صحفي حول احتمال ضم المصارف النيجيرية إلى النظام الروسي لتسليم البيانات المالية، أجاب شيهو: "نعم".

وأوضح: "لكن الضم إلى النظام الروسي الجديد للمدفوعات يتطلب اتخاذ قرارات تكنولوجية معينة".