أرقام تاريخية كتبها منتخب اليد بعد التتويج بأمم إفريقيا

كتب منتخب مصر لكرة اليد العديد من الأرقام القياسية والتاريخية بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه مساء اليوم الإثنين، على حساب الرأس الأخضر بنتيجة 37-25 في اللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وسجل الفراعنة عدد كبير من الأرقام القياسية والتاريخية بعد الفوز على الرأس الأخضر، منها أنه فض الشراكة مع منتخب الجزائر لينفرد المنتخب بالمركز الثاني خلف تونس صاحب الرقم القياسي في القارة برصيد 10 ألقاب.

كما كسر منتخب مصر رقمه القياسي لأكبر عدد من الأهداف في المباراة النهائية بعد تسجيل 37 هدفا، وسجل الفراعنة 31 هدفا أمام تونس في 2004.

وبالحديث عن فارق الأهداف يف النهائي، فحطم منتخبنا الرقم القياسي لأكبر فارق أهداف في النهائي بعد أن وصل الفارق مع كاب فيردي إلى 12 هدفا بعد أن كان مسجلا باسم الجزائر بفارق 6 أهداف عن تونس في 1985 ثم مصر في 1987.

وضمن الألقاب الفردية يخرج أحمد الأحمر أسطورة اليد المصرية، كأكثر لاعب مصري تتويجا بلقب أمم إفريقيا برصيد خمس مرات أعوام 2004 و2008 و2016 و2020 و2022.

وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي للمرة الثانية التي يتوج بها منتخبنا في تاريخه بعد نسختي 1991 و1992، وهذا اللقب الثاني للمدرب الإسباني باروندو بعد نسخة عام 2020.

ومن الأرقام السلبية، هي أن منتخب تونس لا يحصل على أي ميدالية لأول مرة في تاريخ إفريقيا وذلك بعدما احتل المركز الرابع في البطولة بعد الهزيمة أمام المغرب.

وفي المقابل، الحصان الإسود منتخب الرأس الأخضر يتواجد للمرة الأولى في النهائي وذلك في المشاركة الثانية له ليعد ذلك إنجازا فريدا رغم خسارته اللقب، وأصبح أيضا أول منتخب من خارج شمال إفريقيا يصل للنهائي منذ 1983.