شؤون الحرمين تسخر 700 مراقب لخدمات التعقيم والوقاية البيئية

سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 700 مراقب لخدمات التعقيم والوقاية البيئية وجودة عمليات خدمات التنقل ونوعية عمليات سقيا وتوزيعه عبر الحافظات والمشربيات والعربات الذكية الموزعة في أنحاء المسجد الحرام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مراقبي الخدمات يتابعون على مدار الساعة سير الأعمال الميدانية وفق الخطط التشغيلية للإدارات الخدمية، وتنفيذ أعلى معايير الجودة من خلال إشراف ميداني مباشر وجولات رقابية دورية على مدار الساعة لقياس مستوى الأداء ورصد الملاحظات الميدانية ومعالجتها بالتعاون مع الإدارات والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوكالة أن مهام مراقبي الخدمات تتضمن الإشراف على الآليات التقنية المستخدمة في التنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم المبارك، والمشاركة في عمليات التطوير المتواصل لمخرجات الإدارات الخدمية، وفق خطط منهجية تتوائم مع خطة الرئاسة للتحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية 2024.