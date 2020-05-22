الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر: تلقيت تهديدا بالقتل من المالكي

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كشف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الإثنين، عن تلقيه تهديدا بالقتل من قبل زعيم حزب الدعوة الإسلامية في العراق نوري المالكي.

وطالب الصدر في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "بإطفاء الفتنة الطائفية من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة مع نوري المالكي من جهة ومن كبار عشيرته من جهة أخرى".

وقال الصدر إن المالكي وجه لي اتهامات "بالعمالة إلى إسرائيل وقتل العراقيين".

وأضاف الصدر أنه "تعدي على القوات الأمنية واتهام الحشد الشعبي بالجبن وتحريضه على الفتنة والإقتتال الشيعي-الشيعي".

وتابع الصدر قائلا "أعلن البراءة من أي تعد عليه (المالكي) ومن أي جهة باستعمال العنف ضده".

وحذر الصدر من "أن يتدخل طرف ثالث لتأجيج الفتنة وأنا بريء منها وأنصحه بإعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي واللجوء إلى الاستغفار".

وأظهرت سلسلة تسريبات صوتية منسوبة إلى زعيم حزب الدعوة الإسلامية ورئيس ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي نوري المالكي بالإساءة إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وأطراف سياسية أخرى وهو مانفاه المالكي جملة وتفصيلا.