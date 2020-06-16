عمرو أديب عن واقعة أسيوط: طفلة معندهاش أي تضاريس فما الذي أثار هذا الطفل؟

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن صدمته من جراء واقعة هتك عرض طفلة أسيوط التي اعتدى عليها طفل يبلغ 13 عاما.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد: "أول حاجة فكرت فيها هو عرف إزاي هتك عرض فتاة.. طفلة معندهاش أي تضاريس فما الذي أثار هذا الطفل؟

وأضاف: "أناشد النائب العام كأب بأن يحفظ لهذه الطفلة حقوقها وفقا للشرع والقانون حتى لا تنتهي حياتها.. هناك وسائل وطرق لحفظ حقوق هذه الطفلة".

وأشار أديب إلى المجتمع كله عليه أن ينتفض، داعيا المجلس القومي للمرأة للتحرك باعتبار أن المعتدى عليها نواة لامرأة.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بإيداع الطفل المتهم بالاعتداء على الطفلة ملك إحدى دور الرعاية في أسيوط.

وقررت النيابة تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم.

البداية بورد بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري بتعدي الطفل المتهم البالغ عمره 13 عامًا على الطفلة المجني عليها ملك، والتي لم يتعد عمرها 5 سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.