المستشار الألماني: مصر تبذل جهودا كبيرة لحل الكثير من القضايا الإقليمية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن مصر تبذل جهودا كبيرة لحل الكثير من القضايا الإقليمية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين، اليوم الاثنين، أن العلاقات المصرية الألمانية تاريخية وممتدة، وتشمل كل المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي والتعليمي.



وأشار إلى السعي لبدء حوار عالمي حول المناخ من أجل تحسين الأوضاع عبر تقوية التعاون بين مصر وألمانيا.



ولفت إلى رغبة بلاده في تطوير المزيد من المشروعات المشتركة، بما يؤثر على العلاقات المشتركة بين البلدين.



ونوه بأن ألمانيا تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي، موضحا أن هناك حاجة لاستيراد الهيدروجين الأخضر من دول أخرى.