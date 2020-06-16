 تموين الأقصر تضبط 1800 رغيف عيش بدون إنتاج فعلي - بوابة الشروق
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تموين الأقصر تضبط 1800 رغيف عيش بدون إنتاج فعلي

محمد راشد
نشر في: الإثنين 18 يوليه 2022 - 2:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 يوليه 2022 - 2:53 ص

قالت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تم ضبط 600 علبة سجائر متنوعة بدون فواتير، عدد 250 عبوة حلويات أطفال مجهولة المصدر، خلال حملات شنتها خلال الفترة الماضية.

وأضافت المديرية أنه تم أيضا ضبط عدد 160 علبة زبادي وقشطة، بجانب تصرف عدد من المخابز في كمية قدرها طن ونصف دقيق بلدي مدعم، ضرب بطاقات وهمية، وعدد 1795 رغيف بدون إنتاج فعلي، كما تم ضبط كمية قدرها 25 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأكدت تموين الأقصر استمارارها في شن حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال والمخابز لضبط جميع المخالف منها لضبطها والتخفيف عن كاهل المواطنين.

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