انتظام العمل بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز في الأقصر

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، استمرار انتظام عمل محطات الوقود بالأسعار الجديدة المقررة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 13/7/2022 دون أي عوائق أو مشاكل أو تزاحم.

وأضافت المديرية أنه استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز مع توفر الاسطوانات المنزلية، وتم رصد توفر جميع المواد البترولية سولار ، وبنزين بأنواعه من خلال 70 محطة وقود على مستوى المحافظة ولم ترد أي شكاوى في هذا الشأن.

كما أكدت تموين الأقصر استمرار انتظام عمل المخابز والمطاحن بدائرة المحافظة خلال مواعيد عملها الرسمية وكذلك الدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم أو مشاكل.