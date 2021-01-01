المستشار الألماني: نطمح لإنجاح مؤتمر المناخ في مصر من خلال دعم استثمارات الطاقة النظيفة

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن لقاء اليوم في إطار حوار بطرسبورج المعني بمواجهة تغيرات المناخ، يؤكد ضرورة تضافر الجهود والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، متابعا: "لن ننجح في تحقيق ذلك إلا عن طريق حماية البيئة والحصول على مصادر جديدة من إمدادات الطاقة ليس من أجل المواطنين فقط ولكن من أجل مواصلة عملية البناء على غرار بناء الجسور والبيوت والوحدات السكنية؛ ومن ثم علينا أن يكون تعاملنا مع الطاقة أكثر حرصا".

وأضاف خلال افتتاح جلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرج للمناخ في العاصمة الألمانية برلين، أن "برامج التحديث التي نتخذها على مستوى الشركات الحكومية تحتاج إلى شركاء يمكن الثقة بهم معا عن طريق التكامل الاقتصادي".

وتابع أن "النقطة الرئيسية في التزامنا هنا بالتعاون مع البنوك التنموية للمؤسسات لتقديم الإعانات التنموية هي الاستثمار في مجال الطاقة؛ ولاسيما في مجال الطاقة النظيفة والتعاون مع الدول الإفريقية، ولا سيما دول جنوب إفريقيا، ونطمح إلى فعل المزيد في هذا السياق من أجل إنجاح مؤتمر الأطراف الذي سيعقد في مصر".

وأردف: "كان علينا فعل المزيد من أجل تفعيل ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس"، مشيرا إلى أن هناك أهدافا رئيسية وعلينا أن نزيد من سرعة التعاون من أجل تجاوز كل ما يمكن إعاقة مصادر الطاقة النظيفة، وكذا تعميق التعاون السياسي وتوسيع الأسواق العالمية وإقامة جسور الثقة بين الشركاء القادرين على تقديم إمدادات الطاقة عن طريق إزالة العقبات المتصلة بالجمارك وعقبات الحدود بين البلدان، وصناعة سوق جديدة للأسواق الخاصة بالطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر وغيره، والاستثمار في التكنولوجيا المتصلة بتصنيع مصادر الطاقة النظيفة".

ورأى أن المهمة الأساسية والمركزية لرجال السياسة هي حماية المناخ ومواجهة التحديات المناخية ومساعدة الدول النامية، مضيفا أنه بدون مساعدة المجتمع المدني لن نستطيع تحقيق ما نروي عليه، وسنستطيع أن نعمل سويا عن طريق المؤسسات والبنوك التنموية في العالم للوصول إلى هذا الهدف.

وأوضح أن الدول الكبرى خصصت مليار دولار لدعم التحولات المناخية، لافتا إلى أن الدول الصناعية الناشئة تستطيع عن طريق دعم المؤسسات التنموية تعظيم استفادتها من مصادر الطاقة النظيفة.

وقال المستشار الألماني "إنه بالتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي نستطيع الوصول لحل لأزمة تغير المناخ، وسيكون موضع نقاشات مستمرة ومتواصلة".

وأضاف المستشار الألماني "لا نستطيع ترك الدول المعنية بمعزل عن ما يحدث في العالم، ويجب أن نقدم لها أوجه الدعم والمساعدة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا باستخدام تكنولوجيات تعمل على دعم البيئة من أجل توفير حياة كريمة وآمنة للأجيال القادمة.