المستشار الألماني: يجمعنا تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية مع مصر



قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن هناك تاريخا طويلا في العلاقات الاقتصادية مع مصر.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين، اليوم الاثنين، أن هذا التعاون يتعلق تحديدا بالصناعات الهندسية تتضمن مشروعات كبيرة الحجم في مصر.



وأشار إلى أن هذه الصناعات ساهمت في تأسيس البنية التحتية في مصر، والتي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضية.



ولفت إلى بناء الكثير من المحطات والمصانع وبينها محطات الإسالة لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.



ونوه بأن الأزمة الحالية أظهرت أنه لا يمكن الاعتماد على شريك واحد في توفير إمدادات الطاقة طالما أن هناك شركاء آخرين يمكن الثقة بهم.