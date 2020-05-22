علق الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على حادث بالون الأقصر، قائلا إن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، تواصل معه صباح اليوم، وأبلغه بشأن ما حدث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «وزير الطيران تواصل معي وأبلغني حدوث بداية حادث، لم تحدث خسائر، والوزير قرر تعليق النشاط لبضع ساعات؛ للتأكد من وسائل السلامة الموجودة».

وأكد أن السياحة مستقرة الآن بعد تعليق نشاط البالون لمدة ساعات، متابعًا: «التقنيات مسؤولة عنها وزارة الطيران المدني، وكل همي كان مرتبطًا بعدم حدوث شيء لأي سائح، لم تحدث إصابات والأمور بخير».

وأشاد ببراعة القائد الذي استطاع الهبوط بالبالون من ارتفاع 60 مترًا، رغم أنه يحمل 28 سائحًا، مضيفًا: «السياحة نحتاجها جدا، وكل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا يتحدث عن أرقام ما قبل جائحة كورونا، وانما استثمار ما تم لزيادة العدد».

وأعلنت وزارة الطيران المدي تفاصيل حادث البالون بمدينة الأقصر، والذي أدى لإصابة راكبين.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه أثناء تنفيذ نشاط طيران البالون بمدينه الأقصر اليوم، حيث كانت سرعة الريح ٣ عقدة على سطح الأرض، و بعد إقلاع مجموعة من البالون ووصولها إلى ارتفاع ٦٠ متر تقريبا حيث كانت سرعة الريح حوالي ٧ عقدة، ما أدى لانحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر وقطع في البالون وهبوطه إلى الأرض.

وأضاف البيان أن الركاب البالغ عددهم 28، وصولوا بسلام، عدا راكبين تعرضوا لإصابات طفيفة وقد تم نقلهم بالإسعاف إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم.